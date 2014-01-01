Хит парад
Afİze Kassara - Bilâl Oğlan
Dj Bebek - Yana Yana
Stazis - Tañ Atar
Alfa Leo - Ebediy Sevgi
Edİp Bağçasarayli - Qorantam
Evelİna - Tuk Tuk
Halİsa Ablayeva - Qaleniñ Tübünde
Seyran 7'62 - Qırım Vatan Millet
Asan Hayretdİnov - Vatanım
Новинки музыки
Dİlâver Osmanov - Anam
Elvİra Sarihalİl - Dağlarnıñ Yolları
Fatİme Mİrzayeva - Aydı Kel
Razİye Seytablayeva - Ana Vatanım
Reana Tarkova - Yalan Sözler
Ruslan Arslanbekov - Vazgeçme
Zarema Halİtova - Göñül Kemanesi
Zore Kadiyeva - Kiyov Avası
Tañ Yildizi - Unutma
Emİne Zİadİnova - Qırım Qızı