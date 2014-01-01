Хит парад

Afİze Kassara - Bilâl Oğlan
    • Afİze Kassara - Bilâl Oğlan
    Dj Bebek - Yana Yana
    • Dj Bebek - Yana Yana
    Stazis - Tañ Atar
    • Stazis - Tañ Atar
    Alfa Leo - Ebediy Sevgi
    • Alfa Leo - Ebediy Sevgi
    Edİp Bağçasarayli - Qorantam
    • Edİp Bağçasarayli - Qorantam
    Evelİna - Tuk Tuk
    • Evelİna - Tuk Tuk
    Halİsa Ablayeva - Qaleniñ Tübünde
    • Halİsa Ablayeva - Qaleniñ Tübünde
    Seyran 7'62 - Qırım Vatan Millet
    • Seyran 7'62 - Qırım Vatan Millet
    Asan Hayretdİnov - Vatanım
    • Asan Hayretdİnov - Vatanım

    Новинки музыки

    Dİlâver Osmanov - Anam
    • Dİlâver Osmanov - Anam
    Elvİra Sarihalİl - Dağlarnıñ Yolları
    • Elvİra Sarihalİl - Dağlarnıñ Yolları
    Fatİme Mİrzayeva - Aydı Kel
    • Fatİme Mİrzayeva - Aydı Kel
    Razİye Seytablayeva - Ana Vatanım
    • Razİye Seytablayeva - Ana Vatanım
    Reana Tarkova - Yalan Sözler
    • Reana Tarkova - Yalan Sözler
    Ruslan Arslanbekov - Vazgeçme
    • Ruslan Arslanbekov - Vazgeçme
    Zarema Halİtova - Göñül Kemanesi
    • Zarema Halİtova - Göñül Kemanesi
    Zore Kadiyeva - Kiyov Avası
    • Zore Kadiyeva - Kiyov Avası
    Tañ Yildizi - Unutma
    • Tañ Yildizi - Unutma
    Emİne Zİadİnova - Qırım Qızı
    • Emİne Zİadİnova - Qırım Qızı